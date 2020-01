Minister klimatu chce uprościc program "Czyste Powietrze"

Szacuje się, że dzięki pieniądzom z programu uda się zmodernizować instalacje w ok. 3 mln domów jednorodzinnych. Program ma też pomóc w uniknięciu nadmiernej emisji zanieczyszczeń z nowo powstających budynków.

- Chciałbym, żeby ten program Czyste Powietrze w maksymalnym stopniu odpowiadał na potrzeby zwykłych ludzi, aby był skonstruowany również w taki sposób, by wykorzystywał doświadczenia innego programu: Mój Prąd, w którym wnioski można wypełniać na bardzo prostym kwestionariuszu w wersji elektronicznej - zadeklarował w Katowicach Kurtyka. - Chciałbym, aby to się zadziało jak najszybciej, żeby to działanie po naszej stronie w walce ze smogiem było jak najskuteczniejsze.