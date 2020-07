Ministerstwo nie chce jednak reklamować wątpliwej jakości testów. Trafiają na SOR-y

Wbrew deklaracjom, że wątpliwej jakości testy kupione przez rząd od koreańskiej firmy PCL będą reklamowane, właśnie trafiają na SOR-y. Ministerstwo Zdrowia konsekwentnie odmawia podania informacji na temat ceny zakupu i liczby testów, które rzeczywiście trafiły do naszego kraju. W związku z tym, że eksperci nie byli zgodni co do ich skuteczności, do tej pory leżały nieużywane w magazynach. Teraz zapadła decyzja, by je wykorzystać – pisze "Gazeta Wyborcza".