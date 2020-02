telefony MondayNews 59 minut temu

Młodzi Polacy "przyspawani" do telefonów. Nawet podczas snu muszą je mieć przy sobie

Z badania, przeprowadzonego przez Mobiem Polska, wynika, że ponad 60 proc. osób w wieku 15-35 lat praktycznie nie rozstaje się z telefonem w ciągu dnia. Przeszło 50 proc. ma w ręku komórkę aż kilka godzin dziennie. Prawie tyle samo respondentów korzysta z niej po trochu od rana do wieczora. Blisko 70 proc. młodych Polaków jest gotowych wrócić do domu po aparat, nawet kosztem spóźnienia się, np. do pracy lub szkoły. A niemal 82 proc. musi go mieć przy sobie podczas snu.

