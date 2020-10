gospodarka Damian Słomski 26 minut temu

Mniej pozwoleń i rozpoczętych nowych budów. Nowe dane GUS

W tym roku oddano do użytku już ponad 156 tys. mieszkań. To dużo, ale ich budowy zaczęły się jeszcze przed pandemią. Kryzys odbił się za to na liczbie pozwoleń i rozpoczynanych nowych budów, których jest o kilka procent mniej.

