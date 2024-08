"Mój elektryk". Na dofinansowanie tych samochodów pieniądze już się skończyły

"Mój elektryk". Zasady dofinansowania

Fundusz przypomniał również, dofinansowanie do aut elektrycznych dla indywidulanych odbiorców wynosi 18 tys. 750 zł, choć cena pojazdu nie może przekroczyć kwoty 225 tys. zł. Wyższe wsparcie przewidziane jest dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, gdzie dotacje sięgają do 27 tysięcy zł, bez limitu ceny kupowanego pojazdu.

Z kolei na dofinansowanie zakupu pojazdów elektrycznych dla przedsiębiorców w budżecie programu "Mój elektryk" do wykorzystania pozostało niemal 90 mln zł. Dofinansowanie do dostawczych samochodów elektrycznych zależy od przebiegu rocznego i wynosi do 20 lub do 30 proc. kosztów kwalifikowanych (lecz nie więcej niż 50 tys. zł i 70 tys. zł). W przypadku samochodów osobowych dotacja wynosi 18 750 zł, przy limicie kosztów 225 000 zł. Dotacja do pojazdów kategorii L1e-L7e (motocykle, motorowery) wynosi maksymalnie 4 tys. zł.