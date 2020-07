Morawiecki wypomina Warszawie prywatyzację spółki. Kilka lat temu jego bank zachwalał tę transakcję

- Zdałem sobie sprawę... Wiecie, jak to jest w Warszawie? Otóż: prąd dostarczają Niemcy, ciepło dostarczają Francuzi. Ostatnio wyszło na jaw, że przewozy komunikacją miejską obsługują również częściowo Niemcy. Tramwaje budują Koreańczycy, metro budują Włosi i Turcy. Myślicie, że może na przykład wypożyczalnie rowerów są polskie? Nie. Wypożyczalnie rowerów też są niemieckie. To tak ma wyglądać Polska, panie Rafale? – powiedział Mateusz Morawiecki 7 lipca, zwracając się do sympatyków w Chodzieży.