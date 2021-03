Wesela mogą wrócić już za miesiąc. "Nie widzę tego. Pary też nie. Imprezy przenoszą na 2022 r."

- Dobrze by nam zrobiło to zapowiadane otwarcie, ale na razie tego nie widzę. Większość par śluby z kwietnia, maja i czerwca przełożyła już na 2022 r. Nas to specjalnie nie dziwi , bo nawet jak rząd pozwoli na wesela, to z limitami poniżej 50 osób. Poza tym to się zawsze może zmienić, i to z tygodnia na tydzień. A powtórki z zeszłego roku sobie nie wyobrażam. To była tragedia - mówi money.pl Jolanta Kowal z firmy Eventchair, zajmującej się organizacją wesel nawet dla 250-300 osób.