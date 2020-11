To się niestety dzieje. Nadchodzą zwolnienia. Na rynku pracy dobrze już było

Główny Urząd Statystyczny podał w czwartek, że zatrudnienie w październiku spadło o 1 proc. w ujęciu rok do roku. Jednocześnie, przy porównaniu październikowych i wrześniowych danych zatrudnienie wzrosło 0,1 proc.

Analitycy PIE zwracają uwagę, że co prawda spadek zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w październiku rok do roku był mniejszy od mediany rynkowych prognoz (-1,1 proc.). Zastrzegają zarazem, że dane te obejmują wyłącznie okres, w których obostrzenia związane z pandemią dotknęły przede wszystkim gastronomii.

Analitycy z Instytutu podnoszą, że Polacy mniej obecnie obawiają się utraty pracy, niż jeszcze w kwietniu. Twierdzenie to podpierają analizą danych, które dostarcza Google Trends.

PIE zwraca też uwagę na mniejszą liczbę zawieszeń gospodarczych w listopadzie br. przy porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej, na co wskazują dane CEIDG.

Natomiast liczba wznowień była niższa o 20-30 proc. niż rok temu. Sugeruje to niższy popyt na prace sezonowe w okresie przedświątecznym. "Spodziewamy się, że spadek zatrudnienia w IV kw. dla danych z gospodarki narodowej będzie istotnie głębszy niż w sektorze przedsiębiorstw" - ocenili.

A co z wynagrodzeniami? PIE przeanalizowała dane GUS, z których wynika, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w październiku wyniosło 5 tys. 458,88 zł, co oznacza wzrost o 4,7 proc. w ujęciu rok do roku.