Nadchodzą samoloty hipersoniczne. Dzięki nim polecisz w 90 minut z Frankfurtu do Dubaju

Po pierwszych obiecujących próbach projekty samolotów hipersonicznych na długie miesiące trafiły na półkę. Ten stan rzeczy chce zmienić startup ze Szwajcarii. Destinus, bo o nim mowa, szykuje nowy prototyp maszyny, która ma skrócić czas lotów nawet czterokrotnie. Dzięki nim z Frankfurtu do Dubaju turyści dostaną się w 90 minut, do Sydney – w 4 godziny i 15 minut, z Memphis do Dubaju – w 3,5 godziny – podaje CNN.

Nadchodzą samoloty hipersoniczne

Samoloty marki Destinus mają być napędzane wodorem. Taki napęd ma im zapewnić prędkość pięciokrotnie przewyższającą prędkość dźwięku. O szczegółach w CNN opowiedziała Martina Löfqvist, menedżerka ds. rozwoju.

Jak podkreśliła, ich konkurenci mają inne podejście do tematu samolotów hipersonicznych. Wskazała na firmę Boom Supersonic, która zajmuje się rozwojem makiet takich maszyn, by zrozumieć, jak mogą one działać. Destinus natomiast zaczyna od lotów autonomicznych.

(Strategia polega na – przyp. CNN) rozwijaniu dronów o mniejszych rozmiarach, zanim przeskalujemy je tak, aby stały się dużymi samolotami sterowanymi przez pilota czy przewożącymi pasażerów – wyjaśniła Martina Löfqvist.

Firma stawia na wodór

Firma wybrała na paliwo wodór ze względu na to, że to "czyste, odnawialne źródło energii" i do tego – jak stwierdziła przedstawicielka Destinusa – tańszy w produkcji. CNN jednak zauważył, że lotnictwo wodorowe wciąż jest w powijakach, a silniki na tego typu napęd jeszcze nie weszły do komercyjnego użytku. Airbus np. pracuje nad wodorowym silnikiem odrzutowym, ale testy lotnicze koncern planuje rozpocząć dopiero w 2026 r.

Martina Löfqvist przyznała, że stabilność finansowa firmy jest uzależniona od kaprysów rynku wodoru. Zapewniła jednak, że na razie nie ma powodu do obaw o sytuację. Na dowód wskazała, że w ostatnich tygodniach Destinus przejął holenderską firmę OPRA (obecnie Destinus Energy), która produkuje już turbiny gazowe. To zapewni stałe źródło przychodów firmie.

Oprócz tego firma może liczyć też na finansowanie publiczne. W kwietniu rząd hiszpański przyznał firmie dotację w wysokości 26,7 mln euro na rozszerzenie możliwości napędu wodorowego. Sama firma, choć ma siedzibę w Szwajcarii, to działa też w Hiszpanii, Francji i Niemczech, gdzie zatrudnia ok. 120 osób.

