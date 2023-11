Nadchodzą zmiany w PPK. Nowy rząd ma inny pomysł na inwestowanie pieniędzy

Ekonomista 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Automatyczne ładowanie olbrzymiej ilości pieniędzy z PPK z całej Polski na giełdę powoduje sztuczne zawyżenie popytu, a więc sztuczne zawyżenie cen akcji. Jak przyjdzie kryzys to prawie wszystkie akcje polecą na łeb na szyję. No i nie będzie winnych, 'bo to przez kryzys'.