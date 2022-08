Najbardziej rozgniewany naród świata. Mają dość korupcji

Według wyników ankiet przeprowadzonych od końca 2021 do połowy 2022 roku w 100 krajach świata 49 proc. Libańczyków regularnie odczuwa gniew , w tym również w dniu poprzedzającym udział w badaniu.

Liban ma powierzchnię nieco większą od województwa opolskiego, mieszka tam ok. 4,5 mln ludzi. Izrael i Syria to sąsiedzi Libanu, niewielkiego kraju na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego. Krótka granica z Izraelem, bardzo długa z Syrią. Ale tylko granica z Syrią jest otwarta, co dla Libanu okazało się zresztą poważnym problemem. Wojna w Syrii poważnie osłabiła również i ten kraj.