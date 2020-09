Najwięksi płatnicy CIT. Rekordzista dokłada do budżetu ponad miliard złotych

Tyle zobowiązań z tytułu CIT wypracowała cała podatkowa grupa kapitałowa (PGK PKO BP), do której należą też PKO Bank Hipoteczny i PKO Leasing. Rok wcześniej te trzy podmioty rozliczały się oddzielnie i ich łączne zobowiązania z tytułu CIT były wtedy wyższe o 167 mln zł. Mimo to pozycja największego płatnika podatku pozostała niezagrożona, gdyż pod tym względem bank PKO dystansuje "konkurencję”.

Zmiana w podatkach dla części firm. "To proces uszczelnienia"

Aż 624 mln zł podatku, o ponad 100 mln zł więcej niż rok wcześniej, dołożyła do polskiego budżetu firma Jeronimo Martins, właściciel Biedronki. Tym samym wyprzedziła w zestawieniu m. in. PZU, który zasilił Skarb Państwa kwotą 551 mln zł, czyli ponad 150 mln niższą niż rok wcześniej. Właściciel popularnego dyskontu jako firma prywatna należy do mniejszości w rankingu. W pierwszej dziesiątce aż siedem podmiotów to przedsiębiorstwa państwowe.