Największe ryzyko dla polskiej gospodarki. NBP nie ma wątpliwości

Zgodnie z marcową projekcją NBP, inflacja CPI po osiągnięciu swojego najwyższego poziomu w pierwszej połowie 2025 roku (5,4 proc. w pierwszym kwartale i 5,2 proc. w drugim kwartale) obniży się w trzecim kwartale. Jednak pod koniec przyszłego roku dynamika cen konsumenta ponownie wzrośnie i utrzyma się na podwyższonym poziomie do drugiego kwartału 2026 roku. Do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego NBP (2,5 proc. +/- 1 pkt proc.) wskaźnik powróci dopiero w trzecim kwartale 2026 roku i utrzyma się w nim do końca horyzontu projekcji, czyli do końca 2027 roku.