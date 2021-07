Najwyższy wyburzany budynek Warszawy. Po słynnym Ilmecie przyjdzie pora na coś... jeszcze wyższego

piroman 11 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Co oni znowu tam budujom. Powinni zasiać trawę i nie kosić. Pręzdent stolycy zwęża do jednego pasa ruchu wszystkie główne arterie w centrum miasta. Jak tam dojechać do istniejących i nowo budowanych molochów biurowych. Przecież te nieroby w białych kołnierzykach nie będą jeździć na rowerach.