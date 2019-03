Nauczyciele akademiccy i opozycjoniści PRL apelują do nauczycieli, by nie strajkowali w trakcie egzaminów

- Wszyscy zgadzamy się, że pensje pedagogów powinny być wyższe. (...) Wasze dążenia do poprawy sytuacji finansowej nie mogą odbywać się kosztem, który w ostateczności najbardziej obciąży dzieci. Walcząc o swoje słuszne interesy, musicie mieć świadomość, że nieprzystąpienie uczniów do egzaminów w wyznaczonym terminie będzie oznaczać dla nich stracony rok i niemożność zrealizowania planów, na które pracowali wraz z Wami przez kilka, czasem kilkanaście lat edukacji – czytamy w apelu, który trafił do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Podpisało się pod nim ok. 300 nauczycieli akademickich i opozycjonistów PRL. Próbują przekonać nauczycieli, by zrezygnowali z udziału w zapowiedzianym na 8 kwietnia strajku.