Nauczyciele domagają się podwyżek. "Pensje poniżej minimalnej"

Do wszystkich, którzy tak jadą na nauczycieli i twierdzą, że mało mamy godzin. Zaręczam Was, że nauczyciele chętnie poprą 8 godzinny dzień pracy. Np od 7 do 15. Tylko wyślę swoje dzieci do szkoły na 7, dostęp do Internetu, ksero, papieru, komputera, sprawdzanie sprawdzianów i kartkówek w godzinach pracy, wycieczki tylko w godzinach pracy nauczycieli dalej zajmujesz się dzieckiem Ty jako rodzic. Wywiadówki, Rady Pedagogiczne, szkolenia w godzinach pracy. Kontakty z nauczycielami rodziców w godzinach pracy. Zgadzasz się na 8 godzinny dzień pracy nauczyciela czy masz jakieś wątpliwości? Jeśli zgadzasz się apeluj do rządzących o zmiany. Pierwszy Ciebie poprę i pochwalę. Jestem za. No chyba logiczne skoro chcesz aby nauczyciel pracował 8 godzin dziennie to wszystkie czynności ma robić w czasie tych 8 godzin. Prawda? Coś czuję, że minka coś zrzedła. Który punkcik nie pasuje?