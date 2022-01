Pensja minimalna znów wzrosła. Minister Szwed zapowiada, co będzie za rok

Najniższe wynagrodzenie wzrosło. - Dokładnie tak, pensja minimalna to 3010 zł, a stawka godzinowa 19,70 zł. Tutaj ważne jest to, że od wielu lat utrzymujemy minimalną płacę na poziomie powyżej 50 proc. średniego wynagrodzenia i chcemy to utrzymać - powiedział w "Money. To się liczy" Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej. - Bardzo nam zależało, by płaca minimalna wzrastała odpowiednio. W przyszłym roku, chcąc utrzymać poziom powyżej 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia, to musi rosnąć też pensja minimalna - dodał.