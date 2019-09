Nawet 160 mld złotych rocznie. Kaczyński zapowiada ambitny plan dla służby zdrowia

We Włocławku Jarosław Kaczyński przekonywał, że plan już istnieje, ale na jego realizację jest potrzebne kilka lat. Prezes Prawa i Sprawiedliwości przekonywał, że wyborcom trzeba mówić o stanie służby zdrowia, w której, w jego ocenie, jest wiele do zrobienia.

– Ale my realizujemy plan, który doprowadzi do tego, że w stosunkowo niedługim czasie, w ciągu najbliższych kilku lat, na służbę zdrowia będziemy mogli rocznie wydać nie jak obecne troszkę ponad 100, ale 150-160 miliardów złotych – powiedział polityk, cytowany przez PAP.

Nie przedstawił jednak szczegółów owego planu. Zamiast tego oznajmił, że dodatkowe nakłady uzdrowią system. – I to już naprawdę wystarczy, tylko żeby to było dobrze zorganizowane i żeby nie szło do prywatnych kieszeni, ale po to, by Polacy byli dobrze leczeni – ocenił Kaczyński.