Nerwowa atmosfera w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Będą wymiany kadrowe

Meblowanie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jeszcze się nie skończyło. Jak wynika z informacji money.pl w ostatnich tygodniach na linii minister Marlena Maląg - część wiceministrów dochodziło do sporych spięć. Informację potwierdziliśmy w dwóch niezależnych źródłach.

Spięcia były tak duże, że w grze są odejścia z resortu. Tym bardziej że nowa minister rodziny pracy i polityki społecznej do resortu wstawiła tylko jednego wiceministra. Poprzednich przejęła po Elżbiecie Rafalskiej.

- Tam aż się kotłuje. Czasami już nie wiadomo, z kim rozmawiać. Ostatnio najczęściej to sama minister dzwoni do nas z pytaniami i zadaniami. Niektórzy wiceministrowie zeszli zdecydowanie na boczny tor. Widać to nawet po aktywności medialnej niektórych współpracowników. Wycofali się zupełnie - mówi money.pl szef jednej z instytucji na bieżąco współpracujących z resortem rodziny.

I na pytania o sytuację w ministerstwie odpowiada pytaniem: "a już ktoś złożył dymisję"?

- Układanie kompetencji poszczególnych osób wciąż się nie zakończyło. I wiele wskazuje, że chyba nie wszystkim jest po drodze z nową panią minister - dodaje. I przekonuje, że podział kompetencji w tak rozległym resorcie nie należy do najłatwiejszych. Tym bardziej że często się "zazębiają" i krzyżują. A wtedy o spór łatwo.

- O tym, że w resorcie rodziny dojdzie do rotacji, mówi się w zasadzie od pierwszego dnia pracy nowej pani minister. Marlena Maląg w ostatnim czasie musiała mierzyć się z kryzysem związanym z dawnymi kontrolami Państwowej Inspekcji Pracy, więc nie miała czasu zająć się pełną układanką. Sprawa przycichła, więc można spodziewać się jakiś ruchów - dodaje drugi informator money.pl, tym razem jest związany z rządem.

O tym, że w resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej dojdzie do wymiany kadrowej, słyszeli nawet pracownicy innych resortów. - Od dawna się o tym mówi w kuluarach. Nikt nie podaje nazwisk, ale to oczywiste, że mowa o ministrach wciągniętych do rządu jeszcze za czasów Elżbiety Rafalskiej - mówi kolejne źródło, rzecznik jednego z resortów.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na pytanie, czy w ostatnich tygodniach wiceministrowie składali wnioski o rezygnację, odsyła do… internetowej strony pokazującej, kto aktualnie stanowi szefostwo resortu.

Na pytanie, czy Marlen Maląg zakończyła już układanie resortu, odpowiedzi już nie było.

Jak wynika z informacji money.pl, o poszerzenie kompetencji od dawna wnioskuje Stanisław Szwed, dotychczasowy wiceminister. Szwed w resorcie odpowiada głównie z rynek pracy i prawo pracy. Sam zainteresowany nie komentuje - nie odbiera telefonów.

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest w tej chwili pięciu wiceministrów. Jest to właśnie Stanisław Szwed, który do resortu trafił w 2015 roku, ale również Marcin Zieleniecki (też zaczynał w 2015 roku). W 2019 roku w resorcie pojawił się Kazimierz Kuberski, a w grudniu tego roku Barbara Socha. To jedyny wiceminister, który do resortu przyszedł za kadencji Marleny Maląg. Pozostała trójka została nominowana przez Elżbietę Rafalską.

