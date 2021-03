Netto przejmuje sklepy po Tesco. Kolejna transakcja

Właściciel Netto przejmuje nie tylko prawo własności do nieruchomości, ale również wszelkie zobowiązania. Czyli na przykład umowy najmu czy dzierżawy powierzchni handlowej, podpisane jeszcze przez Tesco.

Jednak co ciekawe, nie we wszystkich miejscach Netto zamierza prowadzić działalność. Na stałe swój sklep otworzy tylko w jednej z tych ośmiu lokalizacji. Przejąć je jednak trzeba, bo duńską sieć zobowiązuje do tego umowa przejęcia Tesco, podpisana w czerwcu ubiegłego roku.