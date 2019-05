Netto wychodzi ze Szwecji. Chce się skupić m.in. na Polsce

- Otrzymaliśmy bardzo dobrą ofertę przejęcia naszego szwedzkiego biznesu i podjęliśmy decyzję, by skorzystać z tej okazji i skoncentrować się na dalszych inwestycjach w Danii, Polsce i Niemczech - powiedział Michael Loeve, prezes Netto International.

Sieć w Szwecji liczyła aż 163 placówki. Docelowo mają one zmienić nazwę i funkcjonować pod szyldem Coop.

- Istotą prowadzenia sieci dyskontowej jest zarządzanie dużymi sklepami w najprostszy i możliwie najbardziej efektywny sposób – a to oznacza radzenie sobie z wyzwaniami bez posiadania zbyt dużych zasobów. Zespoły pracownicze w Szwecji były pod tym względem wspaniałe i jestem pewien, że nowy właściciel rozpozna i doceni ich talenty, gdy będzie włączał sklepy Netto do sieci Coop – podsumował menedżer, cytowany przez wiadomoscihandlowe.pl.

Netto ma w Polsce 368 sklepów. W ostatnich miesiącach stawia na rozwój dyskontów 3.0. Koncept ten zakłada inny wystrój oraz znacznie szerszy asortyment produktów. Wszystko po to, by konkurować z liderami polskiego rynku - Biedronką i Lidlem. Do tej pory otwarto osiem takich placówek.