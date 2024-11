"Niechlubny rekord". Słabe dane o polskiej gospodarce

I jak zwykle analitycy zaskoczeni. Każdy kto pracuje w realnej gospodarce, to widzi co się dzieje. A nie dzieje się dobrze. Firmy wynoszą się z Polski i wynosić się będą. Problemy Niemiec, to również problemy nasze. Ale "analitycy" całe swoje przewidywania oparli na "szybko rosnących pensjach", totalnie nie zwracając uwagę na otoczenie makro. ps za czasów poprzedniego rządu, to byłaby to główna wiadomość na wp w sekcji "Pilne". Takie to "wolne media".