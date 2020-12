Niedziela handlowa 6 grudnia. Jest decyzja

Decyzja Senatu, który bez poprawek przyjął ustawę o handlowej niedzieli 6 grudnia, nadała całej sprawie tempa, o które prosili handlowcy. Wszak dotyczy to najbliższej niedzieli i sklepy muszą mieć czas na przygotowania.

Podpisana właśnie przez prezydenta ustawa zakłada, że w niedzielę 6 grudnia wszystkie sklepy będą mogły być otwarte. To ukłon w stronę organizacji branżowych, zrzeszających sprzedawców i sieci handlowe. Te od początku listopada postulowały, by wszystkie niedziele w grudniu były handlowe.

Handlowcy przekonywali, że sklepom pozwoli to choć trochę zrekompensować straty, które poniosły w związku z przymusowym zamknięciem przez 21 dni. Pomoże też rozłożyć ruch klientów, których w okresie przedświątecznym będzie więcej niż zwykle.

Przypomnijmy, że również dwie kolejne niedziele - 13 i 20 grudnia - będą handlowe. To było jednak jasne od początku. Rząd już wprowadzając zakaz handlu zastrzegł, że przed świętami Bożego Narodzenia będzie on złagodzony. Pandemia "dołożyła" niejako dodatkową niedzielę z handlem. Tę najbliższą.

- Handel to nie jest wyspa oderwana od innych obszarów: od transportu, logistyki, producentów. To nie jest tak, że jeśli ludzie z soboty na niedzielę dowiedzą się, że 6 grudnia jest handlowym dniem, to będą mieć czas na podpisanie umów i dostarczenie towaru – mówił w Senacie.