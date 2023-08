Niedziela inna od większości. Jedna z niewielu tego typu w tym roku

Najbliższa niedziela będzie inną od większości. 27 sierpnia otwarte pozostaną nie tylko małe sklepy osiedlowe, ale także m.in. dyskonty, markety czy hipermarkety. Będzie to zresztą zgodne z prawem.

W najbliższą niedzielę sklepy będą otwarte

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę przewiduje bowiem możliwość otwarcia sklepu w ostatnią niedzielę sierpnia. Zalicza się ona do puli tzw. niedziel wyprzedażowych.

Otwarte sklepy tego dnia mają na celu pomóc rodzicom uzupełnić braki w zaopatrzeniu przed nadchodzącym rokiem szkolnym. Dzieci i młodzież wrócą do placówek edukacyjnych w poniedziałek 4 września. To zatem ostatni dzwonek, by zakupić im brakujące przybory.