Niedziele handlowe 2021. Czy jutro zrobimy zakupy?

Część sklepów będzie otwartych mimo zakazu. Jak to możliwe?

Sieci do miesięcy korzystają z metody "na placówkę pocztową": nawiązują współpracę z firmami kurierskimi, dzięki czemu mogą działać mimo zakazu handlu. W ostatnim czasie zrobiły to sieć Jula i Smyk , dzięki czemu skorzystają z ważnego dla sprzedawców i klientów czasu przedsiątecznego.

Zakaz handlu zostanie jednak uszczelniony - zmienione przepisy zostały już podpisane przez prezydenta, ale wejdą w życie od lutego przyszłego roku. Wtedy to skończy się metoda "na placówkę pocztową". Nowela wprowadza bowiem określenie "przeważająca działalność", które to oznacza rodzaj przeważającej działalności wskazany we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli działalność ta jest wykonywana w danej placówce handlowej i stanowi co najmniej 40 proc. miesięcznego przychodu ze sprzedaży detalicznej.