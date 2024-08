Niemcy chcą zmniejszyć swoją zależność od Chin. Zyskuje na tym Polska

Nasi zachodni sąsiedzi eksportują obecnie więcej towarów do Polski niż do Chin.

Według danych Komisji Wschodniej Niemieckiej Gospodarki, opracowanych na podstawie wstępnych danych Federalnego Urzędu Statystycznego, niemiecki eksport towarów do Polski wzrósł o 4,6 procent do 48,4 mld euro. Dla porównania eksport do Chińskiej Republiki Ludowej spadł od stycznia do czerwca br. o 2,7 procent do 48,2 mld euro " - donosi "Deutsche Welle".