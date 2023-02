Niemiecki dyskont ma lokalizację sklepu w Warszawie. Traci też prezesa. Burzliwy początek sieci

sdfgh 13 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Sklep z badziewiem. Nie ma tam niczego co daloby sie kupic. Kiedy do Polski zaczna wchodzic domy towarowe jak Galerie Lafayette oraz butki wielkich marek jak Dior, Chanel, Cartier, Balenciaga, Armani, itd. Wiekszosc z nich od dawna jest np. w czeskiej Pradze oraz w Kijowie. Podobno w Polsce jest tak dobrze, to dlaczego wchodza tylko dyskonty dla biednych.