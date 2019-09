Niesłusznie zwolnieni pracownicy handlu wcale nie chcą wracać. Wolą odszkodowanie

W rezultacie zmiana w prawie pracy, na której zależało związkowcom, może okazać się martwym przepisem. Mało kto chce wracać do firmy, która go zwolniła. Dlatego wybór pada na odszkodowanie. Prawnicy nie spodziewają się, by miało się to zmienić - informuje "Dziennik Gazeta Prawna".