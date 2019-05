Nord Stream 2. Liderka CDU popiera budowę gazociągu

- Zawsze mówiłam, że popieramy ten projekt. Niezależnie od tego, czy podchodzimy do niego teraz z sercem, czy nie - stwierdziła przewodnicząca CDU Annegret Kramp-Karrenbauer w rozmowie z agencją DPA. Szefowa CDU wyjaśniła, że znaczenie gazu jako alternatywnego źródła energii wzrośnie ze względu na zbliżającą sie rezygnację z energii jądrowej oraz węgla.

- Oczywiste jest także to, że projekt wzbudza obawy w wielu krajach sąsiednich, szczególnie na Ukrainie, ale także w Polsce - przyznała Kramp-Karrenbauer.

Weber zapowiedział, że w przypadku wyboru na stanowisko, użyje wszelkich środków prawnych, by zablokować budowę drugiej nitki rosyjskiego gazociągu przebiegającego dnem Bałtyku.

Kramp-Karrenbauer wyjaśniła przy tym, że Angela Merkel "reprezentuje niemiecki punkt widzenia", ale nie zapomina o interesach innych krajów, w tym także Ukrainy. Zwróciła uwagę, że projekt realizowany jest od dawna - podpisano szereg umów i zrealizowano część inwestycji. Jej zdaniem nie ma przeszkód, by pomimo różnic w podejściu do Nord Stream 2, Merkel i Weber wystąpili razem 24 maja na wiecu w Monachium kończącym kampanię przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.