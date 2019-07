Nord Stream 2 wciąż bez kluczowego pozwolenia. Dania języczkiem u wagi

Dania może bardzo mocno przyczynić się do opóźnienia budowy Nord Stream 2. Jeśli nie wyda szybko odpowiednich zgód, to projekt może złapać poślizg. - To budzi obawy, jeśli nie panikę - mówią osoby znające kulisy budowy.

