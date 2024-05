Nowa prognoza dla polskiej gospodarki. "Scenariusz optymistyczny, ale realny"

Tempo wzrostu PKB przyspieszyło. "4 proc. wzrostu realne"

Wskazuje też na najprawdopodobniej wciąż ujemny, choć znacznie mniejszy niż w poprzednich kwartałach, wkład we wzrost PKB miały w tym okresie zapasy. Ujemny był też prawdopodobnie wkład eksportu netto we wzrost PKB.

Jej zdaniem te ostatnie mają szansę jednak powrócić do szybkiego wzrostu, wg moich prognoz w II połowie br. I to właśnie kombinacja tych dwóch składowych w kolejnych kwartałach, plus miejmy nadzieję powolne odradzanie się popytu zagranicznego, mogą wywindować dynamikę PKB w Polsce w tym roku średniorocznie w okolicę nawet 4.0 proc. "Jest to optymistyczny scenariusz, ale w mojej ocenie realny" - pisze ekspertka.