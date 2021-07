Nowe dane GUS. Budowlanka rozczarowała. Wzrost cen materiałów hamuje aktywność

Darek 37 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Jak za 1,5 mld wybudowali Ostrołękę a teraz burzą to się liczy na + czy na -? Dobrze że na kopanie rowu wydali nie 0,8 mld jak szacowali a 2 mld to wyniki poprawili. Z innej beczki to ze świecą szukać takich inwestorów co koszty inwestycji wzrosły o 150% z szacowanych. Mimo że to proste przekopanie rowu a nie budowa promu kosmicznego.