Nowe dane o cenach mieszkań w największych miastach. Rośnie obawa o bańkę cenową

Ceny nowych mieszkań wzrosły we wrześniu we wszystkich sześciu dużych polskich miastach uwzględnionych w raporcie (Gdańsk, Poznań, Łódź, Wrocław, Warszawa, Kraków).

Po wrześniowych wzrostach stawki ofertowe w sześciu analizowanych lokalizacjach znalazły się na rekordowych poziomach. Co więcej, we Wrocławiu odnotowano wręcz gigantyczny, 6-porc. wzrost cen. Średnia cena za m kw. nowego mieszkania w tym mieście wynosi 10 357 zł. Tym samym Wrocław znalazł się w gronie czterech miast, w których stawki ofertowe za m kw. mieszkań deweloperskich są pięciocyfrowe.

Cena za m kw. mieszkania. Warszawa, Kraków, Gdańsk

Ceny mieszkań we Wrocławiu

Jak się okazuje, był to niemal wyłącznie skutek wprowadzenia do sprzedaży jednej inwestycji – Rezydencji Bankowej. Ceny ofertowe za mkw. lokalu wahają się tu od 19 do ponad 33 tys. zł, a średnia stawka to prawie 25 tys. zł. Takie ceny dotyczą nawet na rynku stołecznym wyłącznie apartamentów luksusowych.