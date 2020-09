Nowe dane z UE. Polska na drugim miejscu

Unijny urząd statystyczny Eurostat podał dane o produkcji przemysłowej w lipcu. W strefie euro produkcja spadła o 7,7 proc. w porównaniu z lipcem ubiegłego roku. To nieco mniej niż prognozowali ekonomiści, którzy spodziewali się spadku o 8,2 proc.

Na tle danych z innych krajów Polska radzi sobie bardzo dobrze. Co prawda daleko nam do Irlandii, gdzie przemysł zanotował imponujący wzrost 15,6 proc. rok do roku, jednak z wynikiem +0,9 proc. jesteśmy na drugim miejscu w UE oraz w wąskim gronie trzech krajów, dla których ten wskaźnik znalazł się nad kreską.