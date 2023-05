Nowe wsparcie dla rolników. Prezydent podpisał

Inwestycje w gospodarstwie mają być łatwiejsze

Kancelaria tłumaczy, że zgodnie z nowelizacją budowa naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 250 metrów sześciennych i wysokości do 15 metrów nie będzie wymagała pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia takiej budowy. Taka sama procedura dotyczyć będzie jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 300 metrów kwadratowych, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 7 metrów i wysokości nie większej niż 7 metrów, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.