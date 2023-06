Niespodziewana decyzja rządu. "Ludzie widzą, że ich dochody topnieją"

W piątek rząd niespodziewanie znowelizował budżet. Po co, skoro PiS stworzył fundusz, który pozwala na wydawanie pieniędzy poza budżetem? – W moim przekonaniu to jest element retoryki politycznej PiS. Nawet tak zwichrowana mechanika budżetu, jaką stworzył PiS, nie pozwala na aż tak wielką hucpę i wyprowadzanie pieniędzy poza budżet – powiedział w programie "Newsroom" WP prof. Artur Nowak-Far z Kolegium Gospodarki Światowej SGH. – Rząd chce pokazać, że budżet się zwiększył i że teraz nagle znajdą się pieniądze na różne wydatki. Wszystko ma służyć wytworzeniu sztucznej koniunktury gospodarczej, czyli wywołaniu wrażenia zwiększania się dobrobytu w warunkach, w których ludzie i tak widzą, że ich oszczędności topnieją, że mają coraz mniej pieniędzy. Rolnicy i inne grupy społeczne boją się, co będzie w ich najbliższej przyszłości – uważa gość Wirtualnej Polski.