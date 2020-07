Nowy pomysł na tanie mieszkania. Rząd szykuje projekt o kooperatywach mieszkaniowych

Kooperatywę będzie mogła założyć grupa co najmniej trzech osób w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Mają zatem działać w formule non profit. Grupa kupi działkę, na której postawi blok lub domki. Może też nabyć grunt z budynkiem w celu jego wyremontowania, pod warunkiem że będą w nim co najmniej trzy mieszkania. Umowa powołująca kooperatywę będzie musiała być zawarta w formie aktu notarialnego . W niej ma być określony cel utworzenie kooperatywny, a także zasady rozliczeń między osobami zaangażowanymi w przedsięwzięcie.

Związek Miast Polski chwali projekt, choć wolałby, by w kwestiach finansowych więcej decyzji podejmowały samodzielnie gminy. Fundacja For Humanity Habitat Polska uważa z kolei, że gminy dostały i tak zbyt szerokie uprawnienia co do możliwości dyktowania warunków budowy. Z kolei Polski Związek Firm Deweloperskich jest zdania, że powinno być ograniczenie dotyczące zamożności osób, które mogłyby założyć kooperatywę. Bez tego ograniczenie osoby zamożne uzyskiwałyby dostęp do tanich gruntów, niedostępnych innymi podmiotom - argumentuje PZFD.