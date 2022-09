Nowy raj Rosjan. To tam teraz wykupują nieruchomości

O aktywności Rosjan na tajskim rynku pisze "Kommiersant", który powołuje się na Prian.ru i podaje, że rosyjski popyt na tajskim rynku nieruchomości od początku roku do sierpnia wzrósł czterokrotnie w porównaniu z danymi sprzed roku. Tajlandia tym samym po raz pierwszy w historii weszła do pierwszej dziesiątki najbardziej pożądanych krajów do zakupu nieruchomości - podają analitycy.