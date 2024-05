Obietnica Tuska nie spodobała się Brytyjczykom. Jest reakcja prasy

Polska bogatsza od Wielkiej Brytanii?

Zwraca uwagę, że nie wszystkie takie prognozy muszą się sprawdzić, a poza tym zależą od przyjętych parametrów, w tym zwłaszcza od kursów wymiany walut. Wskazuje, że PKB Polski na osobę to 23 tys. dolarów, czyli mniej niż połowa tego, co w Wielkiej Brytanii, i musiałby rosnąć dobrze ponad 3 proc. rocznie, by Polska dogoniła Wielką Brytanię, co według prognoz nie nastąpi. Inaczej wygląda PKB na osobę z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej, bo w tym ujęciu Polacy już są bogatsi od Brytyjczyków - 49 tys. dolarów wobec 47 tys. - a w ciągu najbliższych pięciu lat ta różnica jeszcze wzrośnie.