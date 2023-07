Obligacje premiera. Mateusz Morawiecki może sporo zarobić na inflacji

Tyle premier może zarobić na obligacjach

"Fakt" informuje, że w zeszłym roku premier na obligacjach mógł zarobić ok. 100 tys. zł, a ten rok dla szefa rządu może być jeszcze bardziej udany, i to pomimo, że część obligacji odsprzedał.

"Obecnie w papierach wartościowych ma ok. 4,4 mln zł. I jak wynika z kalkulacji eksperta finansowego, tylko w tym roku mogą one przynieść szefowi rządu ok. 462 tys. zł zysku. To więcej niż roczna pensja z KPRM. Z zeszłym roku Morawiecki zarobił 285 tys. zł" - informuje "Fakt".