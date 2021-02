Opera wchodzi w usługi finansowe. Na początek pomoże odzyskać środki za zakupy online

Z internetowego marginesu do branży fintech. Właściciel przeglądarki Opera uruchamia Dify – nową markę na rynku, którą ma ambicję przyspieszyć rewolucję usług finansowych w Europie. Na początek firma umożliwi użytkownikom z Hiszpanii korzystanie z usługi cashback w trakcie zakupów online. - Do Polski dotrzemy do końca roku - mówi Krystian Kolondra z Opery.