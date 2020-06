Opłata COVID widoczna w inflacji. Ceny usług wyższe o ponad 7 procent

W maju ceny rosły w średnim tempie 2,9 proc. - wynika z najnowszych danych GUS . To już trzeci miesiąc z rzędu, gdy podwyżki wyhamowują. A na początku roku inflacja sięgała prawie 5 proc.

Z perspektywy konsumentów to dobre wieści, choć analiza szczegółowych statystyk pokazuje, że w przypadku samych usług mamy do czynienia z dużo wyższymi cenami niż rok wcześniej. Usługi zdrożały średnio o 7,1 proc. Wpływ na to ma epidemia koronawirusa i związane z nią mniej lub bardziej ukryte "opłaty COVID".