Orlen obniża ceny gazu. Wiadomo, kto na tym skorzysta

"Stworzyliśmy silny koncern, by stabilizować sytuację gospodarczą w kraju. I mamy tego wymierne efekty - od dziś obniżamy ceny gazu dla klientów biznesowych aż o 55 proc. względem ceny z początku 2023 roku " - napisał na Twitterze szef Orlenu.

Orlen obniża ceny gazu

Orlen na obniżkę zdecydował się pod koniec lutego. Koncern informował, że nowe ceny dotyczyć będą 130 tys. użytkowników, to są m.in. piekarnie, cukiernie i drobne zakłady.

Od 15 marca PKN Orlen ma także publikować ceny z miesięcznym wyprzedzeniem. Nowa cena będzie obowiązywała do końca kwietnia. Kolejne cenniki będą publikowane z miesięcznym wyprzedzeniem.

- To jest normalną rzeczą, że musimy to przełożyć na klienta. Nie możemy budować straty, ale wspólnie z naszymi finansistami podpowiedzieliśmy rozwiązanie obrotowi detalicznemu. Osobiście im to podpowiedziałem. Chodzi m.in. o zakup nowego gazu po zdecydowanie niższych cenach - mówił pod koniec lutego Daniel Obajtek.