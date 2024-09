20 tys. baryłek dziennie. Orlen ruszył z wydobyciem ropy

"Po uruchomieniu wydobycia z Tyrving, liczba złóż eksploatowanych przez Grupę Orlen na Norweskim Szelfie Kontynentalnym wzrosła do 20. Zasoby wydobywalne nowego złoża wystarczą na ok. 15 lat produkcji , która w szczytowym okresie sięgnie 20 tys. baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie" - napisano.

Orlen i norweskie wydobycie

Złoże Tyrving składa się z trzech struktur: Trell, Trine i Trell Nord, położonych ok. 2200 metrów pod dnem morza, którego głębokość w tym miejscu wynosi ok. 120 metrów. Eksploatacja złoża jest prowadzona za pomocą trzech odwiertów, które podłączono podmorskim rurociągiem do pływającej jednostki produkcyjno-magazynująco-przeładunkowej FPSO Alvheim zakotwiczonej ok. 20 km na zachód od złoża. Do tej samej jednostki podłączonojuż inne złoża należące do PGNiG Upstream Norway – Skogul i Vilje.