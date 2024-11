Domowe oszczędności. Na jaką temperaturę ustawić na piec gazowy?

Firmy produkujące kotły gazowe często przedstawiają własne wytyczne dotyczące odpowiednich ustawień. Te zalecenia mają na celu osiągnięcie oszczędności energetycznych bez utraty komfortu cieplnego. Ostateczny wybór temperatury powinien również uwzględniać specyfikę budynku oraz aktualne warunki pogodowe. Jak więc ustalić, które parametry są najbardziej uniwersalne?

Ustawienia dla kotłów kondensacyjnych

Jak czytamy na stronie lazienkionline.pl, w kotłach gazowych kondensacyjnych temperatura powinna być utrzymywana poniżej 58°C, aby proces kondensacji działał efektywnie. Najlepsze rezultaty osiąga się przy ustawieniach w zakresie 30-50 stopni. Zbyt niskie temperatury mogą jednak negatywnie wpłynąć na trwałość kotła. Optymalnie, temperatura zasilania powinna wynosić 50 stopni, a temperatura powrotu 30 stopni, co zapewnia dłuższą żywotność urządzenia.

Temperatury dla pieców tradycyjnych

Dla kotłów atmosferycznych z otwartą komorą spalania istotne jest, aby dostosowywać ustawienia temperatury do warunków zewnętrznych. Podczas ostrych zim, gdy temperatura spada do około -20 stopni, konieczne może być zwiększenie ustawień do około 70 stopni. Jeżeli na zewnątrz jest -15-16 stopni, temperatura powinna wynosić między 55 a 60 stopni. Przy mniej dotkliwych mrozach odpowiednia będzie wartość 40-50 stopni - pisze lazienkionline.pl.

Komfortowe temperatury w domu

Eksperci twierdzą, że najlepsza temperatura wewnętrzna to około 21-22 stopni, co zapewnia komfort cieplny i obniża koszty ogrzewania. Ważne jest, aby nie schodzić poniżej 16°C, ponieważ może to sprzyjać zwiększeniu wilgotności i powstawaniu pleśni. Obniżenie temperatury o kilka stopni podczas snu lub nieobecności może przynieść oszczędności energii bez dużego kompromisu na rzecz komfortu.

Automatyzacja temperatury we współczesnych systemach

Nowoczesne kotły gazowe korzystają z automatycznych systemów regulacji temperatury. Technologie te, współpracując z czujnikami zewnętrznymi, automatycznie dostosowują ciepło do potrzeb budynku. Dzięki odpowiednim algorytmom, te systemy są w stanie zapewnić odpowiednią temperaturę dostosowaną do zmieniających się warunków, co eliminuje konieczność ręcznej regulacji w starszych modelach, gdzie trzeba podnieść temperaturę w razie ekstremalnych warunków zewnętrznych.

Zakaz kotłów gazowych. Oto kiedy wejdzie w życie

Zgodnie z dyrektywą budynkową, już od 2025 roku kraje członkowskie będą musiały zaprzestać dotowania zakupu takich urządzeń. Od 2030 roku takie kotły nie będą mogły być montowane w nowych budynkach, natomiast do 2040 roku mają zostać całkowicie wycofane z użytku.

