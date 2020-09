Ozusowanie umów o dzieło. Teraz PiS-owi może być o to trudniej

Przez umowy "śmieciowe" budżet omija mnóstwo pieniędzy, które odciągane są z normalnych umów o pracę w postaci składek na ubezpieczenie społeczne. Walkę z tym procederem od lat zapowiada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które najchętniej ozusowałoby wszystko co się da.

Taka zmiana oznacza więcej do zapłacenia co miesiąc na ubezpieczenia społeczne i mniejszą pensję do ręki.