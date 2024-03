Ożywienie w polskiej gospodarce? Kluczowe sygnały

W czwartek poznaliśmy istotne odczyty makroekonomiczne. Wśród nich dane o sprzedaży detalicznej i produkcji montażowo-budowlanej. Sprzedaż detaliczna w cenach stałych zwiększyła się w lutym o 6,1 proc. rok do roku - podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny. Wynik roczny okazał się lepszy od prognoz analityków (6,2 proc.) i od odczytu ze stycznia (4,6 proc.). Produkcja budowlano-montażowa w Polsce spadła z kolei w lutym o 4,9 proc. rok do roku wobec spadku o 6,1 proc. w styczniu. Co te dane mówią o stanie gospodarki?