Parkomat w Sopocie "kradnie" kierowcom minuty? Miasto odpowiada: nikt nie zgłosił problemu

Powoduje to, że za 50 groszy parkować można zaledwie 2 minuty. To dość drogo. Zapytaliśmy w Urzędzie Miasta o to nagranie. Byliśmy ciekawi, czy podobne błędy już się zdarzały i czy w zwiazku z nieprawidłowymi wskazaniami parkomatu kierowcy mogą, nie ze swojej winy, zapłacić mandat.