PBG chce sprzedać pakiet akcji Rafako

W komunikacie czytamy, że zarządca spółki PBG skierował do Rafako i do PFR TFI zawiadomienie o zamiarze sprzedaży 42.466.000 akcji Rafako, dających łącznie 33,32 proc. głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy, w tym 7.665.999 akcji należących do PBG (ok. 6 proc. głosów) oraz 34.800.001 akcji należących do Multaros Trading Company (ok. 27,3 proc. głosów).