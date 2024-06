Pekin na zakupach. Na oku ma brazylijskiego giganta zbrojeniowego

Źródła potwierdzają informacje

Jak podała gazeta, zarówno źródła wojskowe, jak i rządowe potwierdziły, że dokument zawierający propozycję chińskiego koncernu został przekazany do brazylijskiego ministerstwa obrony. Kierownictwo Avibras nie udzieliło komentarza na ten temat.

Osoba zaznajomiona z tymi negocjacjami ujawniła, że wycofanie się Australijczyków było także spowodowane stanowiskiem brazylijskiego rządu, który nie chciał zezwolić na wysyłkę broni do Ukrainy, walczącej przeciwko rosyjskiej agresji.

Kluczowy dostawca pocisków i rakiet

Avibras pozostaje kluczowym dostawcą pocisków i rakiet dla brazylijskiej armii, podczas gdy państwowa chińska korporacja Norinco jest jednym z głównych producentów broni dla Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Wyroby Norinco są również eksportowane, między innymi, do krajów afrykańskich.

W marcu 2023 roku portal Politico donosił, że Norinco dostarczyło do Rosji karabiny szturmowe, jednak Biały Dom stwierdził, że nie były one przeznaczone do wykorzystania na polu walki. Transakcje te miały być wynikiem porozumień sprzed wybuchu wojny.